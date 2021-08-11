Соответствующее поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам рабочей поездки в Сахалинскую область в конце июля, сообщили в пресс-службе правительства. Выполнить его должны Минвостокразвития, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг совместно с правительством Сахалинской области и авиакомпанией "Аврора", на базе которой создается перевозчик.

Сейчас "Аврора" на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в капитал компании войдут еще несколько дальневосточных регионов. Объединенная авиакомпания с парком воздушных судов российского производства создается по поручению президента Владимира Путина. Планируется, что она будет перевозить около 2 млн пассажиров в год. Для раскатки первых маршрутов правительство выделило в этом году 1,5 млрд руб.