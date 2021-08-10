"На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции. Пациенты находятся под наблюдением врачей", — говорится в сообщении Минздрава.

Проведен телемедицинский консилиум с участием специалистов НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья, где на данный момент получает лечение один из пострадавших в результате ДТП.

"Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, он получил черепно-мозговую травму в результате ДТП. Врачи НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко Минздрава России находятся на постоянной связи со специалистами турецкой клиники и готовы при необходимости вылететь для консультации на месте. После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве", — говорится в сообщении.

Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам.

2 августа в районе курортного города Манавгат провинции Анталья произошло ДТП с автобусом, перевозившем российских туристов. В результате ДТП три человека погибли. Пострадавшие с различными травмами в состоянии разной степени тяжести были направлены в больницы провинции Анталья.