"Введенные ограничения приостановили работу 24 предприятий в городе, 12 закрылись совсем из-за невозможности договориться с арендодателями. Именно столько ресторанов не работает на сегодняшний день, десятки сотрудников потеряли свою работу. Падение выручки на предприятиях общественного питания зафиксировано на отметке 70%, бронирование в отелях на 40%", — написал он на своей странице в фейсбуке.

По мнению Завалишина, единственная возможность рестораторов и владельцев кафе поправить финансовую ситуация — это работа летних площадок без лишних ограничений, однако для посещения летников требуются сертификаты о прививках либо отрицательные ПЦР-тесты на фоне лимита в 30% заполняемости от общего количества мест.

"Август самый сложный и самый "низкий" месяц года, обычно в этот месяц у большинства предприятий и так сложности. Летние площадки попали под ограничение, хотя такого не было даже в Москве. Последняя надежда бизнеса поправить ситуацию с выручкой не реализуема", — подчеркнул ресторатор.

Он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией региональное представительство ФРИО направило обращение губернатору Ростовской области.

Сразу после введения ограничений в начале августа вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова предложила пересмотреть введенные для сферы общепита ограничения, а также рассмотреть возможность освобождения ресторанов и кафе от необходимости уплаты налогов за третий квартал 2021 года.

Как сообщалось, губернатор Ростовской области подписал постановление об ужесточении с 4 августа ограничений в связи с коронавирусом. В частности, сертификаты о прививке, справки о недавно перенесенном COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест стали обязательным условием для допуска посетителей в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды.