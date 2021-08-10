"Мы решили поставить внутренние рейсы между курортами и туристическими направлениями. Например, между Шарм-эль-Шейхом и Абу-Симбе, Шарм-эль-Шейхом и Луксором, Хургада – Асуан и Абу-Симбе. Это поможет туристам, которые хотят на один день съездить в Каир, Луксор, вернуться в отель и продолжить отдых на море", — рассказал он на пресс-конференции во вторник.

Как отметил аль-Анани, прогнозируемая стоимость авиабилета "туда-обратно" составит $99.

"Раньше у туристов была проблема: если они хотели побывать в Луксоре, им нужно было покупать длительную экскурсию. Такая опция поможет туристам проще добираться до наиболее значимых памятников Египта", — добавил министр.

В понедельник стартовали первые рейсы из Москвы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх спустя почти шесть лет после приостановки авиасообщения. Рейсы выполняют авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", с египетской стороны – авиакомпания Egypt Air (7 рейсов в неделю из Москвы на оба курорта, туроператор TUI Россия). По словам туроператоров, рейсы вылетают со 100% загрузкой.

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта.