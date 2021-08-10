"Мы решили с 1 ноября 2021 года установить минимальную цену на отели, чтобы гарантировать хороший уровень обслуживания гостей. В отелях 5* цена будет минимум $40 долларов на человека, в 4* — 28. Это позволить побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. Мы начали два месяца назад отправлять в отели комиссии, которые проверяют уровень сервиса и его соответствие заявленным звездам", — сказал он на пресс-конференции, посвященной открытию прямых рейсов из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Он добавил, что правительство помогает восстановиться сектору туризма, пострадавшему от пандемии коронавируса. Предприятиям отрасли предоставляются налоговые и другие льготы, чтобы они могли быстрее возобновить бизнес.

"Кроме того, помощь оказывается авиакомпаниям, в том числе и зарубежным. В частности, министерство гражданской авиации снизило цены на обслуживание самолетов в аэропорту на 20-50%. За авиатопливо делается скидка в размере 15 центов на доллар. Такие скидки будут действовать весь зимний сезон, до апреля 2022 года. Эти меры уже применяются для всех авиакомпаний, привозящих туристов в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам. И мы включим российские авиакомпании в эту программу", — рассказал аль-Анани.

Он подчеркнул, что цель этих программ – привлечь в Египет как можно больше иностранных туристов.

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Рейсы выполняют авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", с египетской стороны – авиакомпания Egypt Air (7 рейсов в неделю из Москвы на оба курорта) в партнерстве с туроператором TUI Россия.