"В мае и апреле мы принимали больше, чем по 50 тыс. российских туристов в месяц. В июле к нам приехали 32 тыс. россиян. Но турпоток через Каир из России стал меньше после того, как стало известно, что будут открыты прямые рейсы на курорты. Всего с января по июнь в Египет приехало около 200 тыс. туристов из России. Сейчас мы ждем решения по чартерам: если их откроют, мы рассчитываем на очень большие цифры по российскому рынку. Мы всегда готовы принимать любое количество рейсов из России", — сказал он журналистам на пресс-конференции, посвященной возобновлению прямых рейсов.

Аль-Ананд добавил, что несмотря на пандемию Египет с успехом принимает туристов не только из России, но и других стран.

"С начала июля мы расширили до более чем 40 список стран, из которых в Египет могут приезжать туристы. Из этих стран мы не получили никаких жалоб на то, что кто-то заболел. И мы почувствовали, что можем успешно принимать туристов даже в условиях пандемии. В начале 2021 года в среднем каждый месяц к нам приезжало 300 тыс. иностранных туристов. В апреле, мае, июне, июле – больше с каждым месяцем. Сейчас каждый месяц мы принимаем больше 600 тыс. туристов. В Хургаде и Шарм-эль-Шейхе много гостей из Украины, Белоруссии, Чехии, Сербии. Туристы из арабских стран также приезжают. Из Германии в начале года было очень мало гостей, а сейчас число немецких туристов выросло до 30 тыс. в месяц", — сказал он.

Авиасообщение между Россией и Египтом закрылось в ноябре 2015 года в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". На борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом.

Туроператоры из многих европейских стран, в том числе Великобритании и Германии, также отказались от полетов в Египет после катастрофы, но позднее рейсы были возобновлены. Полеты из России на курорты Египта возобновились с 9 августа.