"В начале сентября я планирую приехать в Россию на переговоры по вопросу возобновления чартеров, но мы надеемся, что РФ примет положительное решение по вопросу чартеров еще до этой поездки", — сказал он на пресс-конференции, посвященной возобновлению регулярных рейсов на курорты Египта из Москвы.

Министр сообщил, что власти Египта договорились с российскими властями, что в первый период после открытия авиасообщения будет немного рейсов.

"Но надеемся, что скоро у нас будет очень много туристов из России, больше, чем мы принимали в 2014 году. Мы знаем, что российским туристам хочется вернуться к нам, так как они любят наши пляжи и наши курорты. Почти все, кто приехал вчера в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сказали, что они уже бывали в Египте и очень хотели вернуться. И что они очень счастливы снова приехать к нам", — добавил министр.

Он напомнил, что в 2014 году, до закрытия авиасообщения с Россией после взрыва самолета над Синаем, Египет принял 3,1 млн российских туристов.

Министр подчеркнул, что российский рынок очень важен для Египта, так как до 2015 года на россиян приходилась большая часть иностранного турпотока.

"Была не очень хорошая ситуация, когда в 2015 году турпоток из России прекратился, так как количество российских туристов на курортах Египта составляло больше 50%. Один из трех туристов, приезжающих в Египет, был российским. Поэтому мы были очень заинтересованы в том, чтобы россияне вернулись в Египет в качестве туристов. Мы утверждаем, что сделали все для того, чтобы путешествия в Египет были безопасными для россиян, в том числе и в плане безопасности для здоровья", — сказал аль-Анани.

По его словам, власти Египта постоянно ведут переговоры с российскими, на которых сообщают о том, какие меры принимаются для обеспечения безопасности туристов.

Он также рассказал, что вопросам безопасности в Египте уделяется особое внимание.

"После 2015 года иностранный турпоток в Египет ежегодно рос вплоть до 2020 года, в 2019 году к нам приехали 1,7 млн туристов из Германии, в начале 2020 года были возобновлены рейсы из Великобритании. Благодаря стабильной и безопасной ситуации в Египте к нам приезжают все больше и больше иностранцев. В 2019 году доход страны от туризма был рекордным", — сообщил министр.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" – на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром.

В июле оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Допуски на эти рейсы получила авиакомпания "Россия". С египетской стороны авиакомпания Egypt Air получила разрешение на 7 рейсов в неделю из Москвы на оба курорта.