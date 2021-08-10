"На сегодняшний день в медицинских организациях Краснодарского края остается 51 ребенок, госпитализированный ранее с поезда сообщением Мурманск — Адлер с признаками кишечной инфекции. Состояние детей удовлетворительное, угрозы жизни нет. Детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении ведомства.

7 августа из поезда, следовавшего из Мурманска в Адлер, с признаками кишечной инфекции госпитализировали 19 детей и двоих сопровождающих. На следующий день число обратившихся за медицинской помощью увеличилось до 87 человек, а 9 августа число госпитализированных увеличилось до 95. Всего в поезде ехали 246 детей и 24 сопровождающих, напомнили в Минздраве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной недомогания детей стал норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция).

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Задержана директор вагона-ресторана поезда и ее подчиненные.

В рамках расследования дела установлено, что повар и официант вагона-ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не сказали об этом работодателю, проигнорировав санитарные правила, что привело к массовому заболеванию детей.