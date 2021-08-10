"Комендантский час и локдаун — это последнее средство, но мы еще не находимся в этом положении. Наша цель — вакцинировать всех лиц старше 18 лет к сентябрю, а затем — все в руках богов", — приводят его слова западные СМИ.

Ранее, уточняют СМИ, медицинская ассоциация Шри-Ланки направила "последнее предупреждение" в адрес правительства о необходимости немедленно ограничить передвижения людей, чтобы не столкнуться с еще более высокими эпидемиологическими рисками.

В свою очередь младший министр здравоохранения Чанна Джаясумана заявил, что штамм "дельта" COVID-19 стал "мощной бомбой, которая взорвалась в (столице — ИФ) Коломбо, и распространяется повсеместно".

В пятницу власти несколько ужесточили ограничения, запретив проведение государственных церемоний и массовых собраний до 1 сентября. Однако значительная часть повседневной активности разрешена — ходит общественный транспорт, открыты магазины, рестораны, офисы.

СМИ отмечают, что накануне число скончавшихся с COVID-19 достигло рекордной отметки — 111 летальных исходов. На минувшей неделе количество смертей за день превысило отметку в 100 — в более чем два раза больше, чем на предшествовавшей неделе с 40 летальными исходами в среднем. Также более чем в два раза увеличилось количество выявляемых в день случаев — примерно до 3 тыс.

Месяц назад власти Шри-Ланки разрешили вновь открыть отели, рестораны, кинотеатры и театры, работа которых была приостановлена на два месяца в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в этой стране. Эта тенденция наблюдалась с апреля, и причиной усиленного распространения COVID-19 тогда называли празднование на Шри-Ланке традиционного Нового года в середине апреля.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, на Шри-Ланке за время пандемии диагностировали более 332,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Свыше 5,2 тыс. инфицированных скончались, 295 тыс. 518 человек вылечились.

В стране с населением около 21,9 млн человек полностью курс вакцинации от коронавируса прошли 3,2 млн человек, а первую дозу вакцин получили чуть более 11,2 млн жителей.