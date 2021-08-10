В сравнении с июлем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были существенно ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос в 1,8 раза.

Группа "Аэрофлот" в июле сократила перевозки примерно на 16% в сравнении с июлем 2019 года, до 5,2 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"), следует из данных Росавиации. В частности, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,5 млн пассажиров, "Победа" — 1,5 млн, "Россия" — 1,2 млн. В июле 2020 года вся группа перевезла 2,9 млн человек.

Авиакомпания S7 перевезла в прошлом месяце 1,7 млн человек (в июле-2019 — 1,9 млн, в июле-2020 — 1,3 млн), "Уральские авиалинии" — 1,1 млн (в июле-2019 — 1,1 млн, в июле-2020 — 622 тыс.).

Пассажирооборот всех российских авиакомпаний в прошлом месяце составил 23,1 млрд пассажиро-километров (в июле-2019 — 34,9 млрд, в июле-2020 — 13,2 млрд).

С начала года российские авиакомпании перевезли 56,6 млн пассажиров, что на 21% меньше, чем за тот же период 2019 года, и на 64% больше, чем в январе-июле прошлого.

Уточненные данные о перевозках Росавиация опубликует в конце этого месяца.