По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимира Цоя, в музее уже собрали срубы всех объектов ансамбля, проложили внутренние и внешние инженерные сети, сделали туалеты и котельную. Осталось установить ворота на конюшню для проезжающих.

"Сейчас специалисты завершают внутреннюю отделку помещений, хозяйственной постройки и возведение стен сараев — будущих административных корпусов музея", — цитируют Цоя в пресс-службе.

Музей "Дом станционного смотрителя" — первый в России музей литературного героя. Музей был открыт 15 октября 1972 года в деревне Выра Гатчинского района Ленинградской области. Музей воссоздан по повести Александра Пушкина "Станционный смотритель" и архивным документам в сохранившемся здании Вырской почтовой станции.

В пушкинское время здесь проходил Белорусский почтовый тракт, соединявший Петербург с западными и южными губерниями России. Выра была третьей станцией от столицы, где путники отдыхали и меняли лошадей. Тринадцать раз проезжал Вырскую почтовую станцию Пушкин.