"Спрос, конечно, есть, но он не такой большой, какой можно ожидать после полного возобновления авиасообщения, когда рейсы будут из 25-30 городов. Как только полетит 7-8 авиакомпаний из разных городов России, то и цены будут падать не менее чем на 25%", — считает генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Он напомнил, что до закрытия Египта рейсы выполнялись не менее чем из 30 городов России, а сейчас только из Москвы.

Аналогичного мнения придерживаются и в объединенной сети "Горячие Туры и ТБГ".

По словам заместителя генерального директора туркомпании Александра Ильинского, спрос на курорты Египта отличный, самолеты улетают с полной загрузкой.

"На данный момент средний чек на Египет составляет 800 евро на человека. Сейчас стоимость туров будет снижаться примерно на 10-15%, поскольку стартовые цены всегда корректируются в перспективе. Но если говорить о рейсах, то их, конечно, очень мало. До закрытия Египта было 5-7 рейсов ежедневно", — рассказал он.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина отметила, что туристы привыкли воспринимать Египет как бюджетное направление, однако цены оказались выше ожиданий.

"По словам турагентов, отели почти не подорожали, а значит основной рост цен произошел за счет ограниченной авиаперевозки. Пока туристам доступно лишь 17 регулярных рейсов в неделю и только из Москвы, цены останутся высокими. Традиционно, как только появляются дополнительные перевозчики, цена туров падает на 30% и более", — пояснила она.

По мнению экспертов, конкуренция на рынке перевозок позволит снизить высокие цены на египетские курорты. Также они надеются, что в ближайшее время оперштаб расширит перевозку на Египет и регулярные рейсы дополнятся чартерными.

Оперштаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России разрешил с 9 августа запустить из Москвы по пять рейсов в неделю на курорты Египта. Рейсы выполняют авиакомпания "Россия" в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус", с египетской стороны – авиакомпания Egypt Air (7 рейсов в неделю из Москвы на оба курорта) совместно с туроператором TUI Россия.

6 августа Росавиация выдала более 230 допусков на полеты в Египет восьми авиакомпаниям на почти 800 еженедельных рейсов из Москвы и регионов. Авиакомпания AZUR air собирается летать из 40 городов страны, "Россия" – из 30, S7 – из 27, NordStar – из 17, "Уральские авиалинии" – из 13.