В отеле 8 номеров-капсул, которые представляют собой индивидуальные спальные места, оборудованные всем необходимым для длительного отдыха, говорится в сообщении.

"Отель предлагает демократичные цены (от 100 рублей за час), одноразовое постельное бельё, камеры хранения, ростовое зеркало, зарядную станцию для гаджетов, климат-контроль и услуги душевой", — сообщает пресс-служба.

Аэропорт Казани — аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Из аэропорта выполняются регулярные и чартерные перевозки по России, а также в ближнее и дальнее зарубежье.