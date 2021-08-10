"Сегодня английский бизнес вкладывает сюда деньги и развивает Кавказские Минеральные Воды. Очень много иностранцев, азербайджанцы много денег вкладывают. За пять лет, с 2015 по 2020 гг., благодаря вашим решениям, мы 25 млрд рублей уже вложили в Кавказские Минеральные Воды", — сказал Владимиров президенту во время презентации потенциала курортов края.

Губернатор региона добавил, что на данный момент власти Ставрополья проводят работу над улучшением транспортной логистики между городами-курортами.

В частности, запущены электропоезда "Ласточка", курсируют другие электропоезда, ведется расширение дороги от аэропорта Минеральных Вод до города Кисловодска. Далее следует переходить к объединению курортов края с другими курортными территориями на юге РФ.

"Сегодня нужно уже переходить непосредственно к городам и к объединению: Кавказские Минеральные Воды — мощнейший проект — связать с Черноморским побережьем. Эта дорога сегодня оценивается в 91-97 млрд рублей, но она нам даст возможность лечиться, оздоравливаться на Кавказских Минеральных Водах, переезжать кататься на лыжах на Эльбрусе, в Архызе, в Домбае, и фактически по этой же дороге переехать и спокойно отдыхать на Черноморском побережье в Сочи, и там дальше", — подчеркнул глава края.