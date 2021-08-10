"Сегодня нужно уже переходить непосредственно к городам и к объединению: Кавказские Минеральные Воды — мощнейший проект — связать с Черноморским побережьем", — сказал губернатор главе государства, который принял его во вторник.

"Эта дорога сегодня оценивается в 91-97 миллиардов (рублей), но она нам даст возможность лечиться, оздоравливаться на Кавказских Минеральных Водах, переезжать кататься на лыжах на Эльбрусе, в Архызе, в Домбае, и фактически по этой же дороге переехать и спокойно отдыхать на Черноморском побережье в Сочи, и там дальше", — сообщил Владимиров.

Строительство и реконструкция объектов дорожной инфраструктуры в рамках проекта, по словам губернатора, предусматривает 48 млрд рублей финансовых вложений.

Проект, как отметил Владимиров, согласован со всеми заинтересованными структурами и необходима только поддержка главы государства.