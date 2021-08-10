"48 млрд рублей, 4 млрд — софинансирование (краевое — ИФ), 44 млрд (федеральное — ИФ)", — сказал Владимиров, отмечая на вопрос президента о том, сколько необходимо средств на 26 объектов, включенных в план развития Кавминвод.

Губернатор добавил, что на сегодняшний день порядка 140 млн рублей уже направлены на проектирование объектов, включенных в план развития курортного региона.

"Сегодня я уже 140 млн отправил на проектирование 2022 года, и уже после проектирую 2022 год", — добавил Владимиров.

Губернатор пояснил, что в план развития курортов включено более 50 мероприятий и 26 объектов.