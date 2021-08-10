"Ограничения ввели до 1 ноября. Такое решение принято администрацией муниципального образования для обеспечения безопасности посетителей заповедной зоны. Это связано с возможными выходами медведей к людям. На территории парка, на посещение которой введен запрет, установлены соответствующие информационные таблички и щиты", — говорится в сообщении.

Ранее аналогичное решение было принято в Ермаковском районе. До начала ноября там также закрыты туристические маршруты и экотропы. Для туристического посещения остаются открытыми озеро Светлое — пик Птица, урочище Тушканчик — водопад Мраморный, визит-центр — Висячий камень — озеро Художников — озеро Светлое, экотропа на озеро Светлое, экотропа Каменный город.

Минэкологии края и дирекция природного парка призывают по возможности отказаться от посещения парка. Если все же туристы отправляются в поход, необходимо в первую очередь зарегистрироваться в МЧС и визит-центре парка и не сходить с доступных к посещению маршрутов.

Как сообщалось, накануне стало известно об очередных ограничениях в природном парке из-за активности медведей. С 15 августа руководство парка настоятельно рекомендует отменить все многодневные туры и ограничиться только небольшим походом по тропе Висячий камень — перевал Художников. Также дирекция парка просит коммерческие палаточные лагеря прекратить деятельность с 15 августа.

Сейчас наблюдается массовая миграция медведя по территории парка вследствие низкой кормовой базы и давления проходящего медведя с Восточных Саян.

В "Ергаках" при нападении медведей уже погибли два человека. В июне хищник загрыз 16-летнего подростка, а в июле — 42-летнего туриста из Москвы. Обоих хищников застрелили.

После случившегося Минэкологии края направило в природный парк дополнительные группы охотинспекторов, которые продолжают работать в усиленном режиме. Они патрулируют основные туристические маршруты и следят за безопасностью туристов, отдыхающих на заповедной территории.

На прошлой неделе министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых подписал приказ о регулировании численности медведей. Согласно документу, пять бурых медведей застрелят в природном парке "Ергаки" после нападений на людей.