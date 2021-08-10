"В рамках фестиваля будут представлены работы ландшафтных дизайнеров. Предусмотрена двухдневная деловая программа с мероприятиями для профессионалов и новичков в зеленой отрасли, а также возможность интересно и с пользой провести время для всех желающих", — говорится в сообщении.

Гости фестиваля смогут посмотреть выставки художников и скульпторов, послушать концерт музыкальных групп, а также приобрести товары на ярмарке ремесленников и фермеров. Для детей организаторы откроют детскую площадку.

Фестиваль продлится до 15 августа.