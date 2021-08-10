"Moby SPL Limited отменяет отправления, которые были запланированы на 2021 год. Конкретных оснований для отмены рейсов несколько. Во-первых, продление ограничений в странах ЕС на въезд граждан из России в туристических целях, на въезд иностранных туристов в Россию. Во-вторых, ограничение на пересечения границы через морские пункта пропуска в РФ. Всего в 2021 году компания планировала осуществить 48 рейсов из Санкт-Петербурга. Именно этот российский порт — базовый для компании", — отметил генеральный директор компании Сергей Котенев, которого цитирует пресс-служба.

Предполагалось, что паром за сезон перевезет около 230 тыс. пассажиров.

Таким образом, компания полностью отменяет уже вторую пассажирскую навигацию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в мире. Совокупные потери Moby SPL в 2020 году составили порядка 240 млн рублей, подсчитали в компании.

Ранее сообщалось, что паромная компания Moby SPL переносит начало навигации парома Princess Anastasia на 3 октября.

Между тем паромный оператор продолжает работу по запуску маршрута Санкт-Петербург — Калининград — Санкт-Петербург.

"Ведется диалог как с федеральными, так и региональными властями по проработке вопросов по организации регулярного круглогодичного сообщения. Основной вопрос в настоящее время — это неготовность инфраструктуры в порту Калининград (Пионерский) к приему грузопассажирской линии", — добавили в пресс-службе компании.

Компания Moby SPL — международный паромный оператор в Санкт-Петербурге, который был основан осенью 2016 года в результате слияния компании ST.PETER LINE и крупнейшего итальянского паромного оператора Moby S.p.A. Компания Moby SPL с апреля 2017 года осуществляет регулярные круизы на пароме Princess Anastasia по маршрутам: Санкт-Петербург — Хельсинки/Таллин — Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Хельсинки — Санкт-Петербург.