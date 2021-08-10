"Визовые центры Венгрии в России принимают документы на оформление отдельных категорий виз, включая туристические, в соответствии с графиком, утвержденным посольством. Визовые центры и посольство Венгрии прилагают совместные усилия для постепенного увеличения количества мест для записи на подачу документов. В связи со значительным ростом обращений, начиная с этой недели количество временных слотов для записи на подачу было увеличено", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" глава группы регионов Африка, страны Америки, Австралия, Азия, Европа, СНГ VFS Global Джитен Вияс.

Он напомнил, что для посещения визового центра клиентам необходима предварительная запись на сайте для соблюдения мер безопасности и охраны здоровья клиентов.

В понедельник в соцсетях и колл-центре визового центра Венгрии сообщалось, что прием документов осуществляется по ограниченным целям поездки, а заявления на туризм не принимаются. В Генконсульстве пояснили, что свободных окон для подачи заявлений на визу в августе уже нет.