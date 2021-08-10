"Открытие фестиваля "Ладога Фест", а также старт парусной многодневной регаты "Большая Ладога" состоялись 7 августа в его столице, которой в этом году выступает город-ровесник Санкт-Петербурга Новая Ладога. Завершится фестиваль 15 августа в городе Сортавала", — сообщает организатор мероприятия фонд Росконгресс.

Первым мероприятием в программе фестиваля стал ежегодный мотопробег вокруг Ладожского озера "Ладожское Кольцо", который организовал мотоклуб "OST MC". Впервые в рамках "Ладога Фест" начала работу детская юношеская модель фестиваля "Ладожская Кругосветка", а также фестиваль дронов "Мне сверху видно всё".

Как сообщают организаторы, спортивно-туристская программа насыщена вело- и мото- дисциплинами по Приладожью. Это различные командные виды спорта от водного поло до игры в Ринго, шоу малой авиации, прыжки с парашютом, офф-роуд на квадроциклах и ssv, спортивное скалолазанье, конно-спортивный праздник "Ladoga Horse". Во всех мероприятиях принимает участие как профессиональные спортсмены, так и любители.

"Деловая программа проходит в трех городах – Новая Ладога, Сортавала и Олонец – и включает в себя различные научно-практические конференции, презентации и заседание оргкомитета Международного союза водно-моторного спорта – UIM "Формула будущего". Важным элементом деловой программы в этом году станет проведение второй историко-краеведческой конференции, которая пройдет в городе Олонец, столице "Ладога Фест" 2022 года. Это событие объединит историков, ученых и экспертов этой области, в рамках которого будет учрежден "Комитет Сухо". Сухо — искусственный насыпной остров в юго-восточной части Ладожского озера в 20 км от южного берега. Во время Великой Отечественной войны этот островок стал важным опорным пунктом, так как был расположен на пути движения советских конвоев и транспорта по" Дороге Жизни", — сообщает фонд Росконгресс.

Культурная программа проходит во всех городах-участниках фестиваля. Она включает мероприятия различного формата, в том числе кино-фото фестиваль, фестиваль колокольного звона, гастрономический, брейк-данса, выставки "Ретро Авто" и многих других мероприятий.