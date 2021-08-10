"Подвесной мост протяженностью 32 метра с абсолютно прозрачными ступенями установлен на вершине Роза Пик, на высоте 2320 метров над уровнем моря. Наш мост – уникальная конструкция. Конечно, мы вдохновлялись зарубежными аналогами, но в итоге создали собственный вариант. Мост представляет собой ступени из прочного монолитного поликарбоната, скрепленного металлическими скобами и тросами. Сам мост, в отличие от своих аналогов в мире, подвижный, поэтому проход по нему обеспечивает массу ярких эмоций", — цитирует пресс-служба организатора проекта Александра Кущенко.

Он также сообщил, что безопасность туристам гарантирует специальное страховочное снаряжение, которое в обязательном порядке должен надеть каждый желающий по нему пройти. Есть и ограничения по весу и росту – на мост допускаются люди, чей вес не превышает 100 кг, а рост – не менее 130 см.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Всего на "Розе Пик" любители необычных ощущений могут сейчас пройти по трем подвесным мостам. Большой мост работает только в летний сезон, его длина составляет 115 метров. Малый – протяженностью 72 метра – открыт круглый год. Ожидается, что новый "стеклянный" мост также будет доступен в любое время года.