"Первый с начала пандемии рейс AZUR air прилетел из России в Доминикану 9 августа со стопроцентной загрузкой. У следующих рейсов загрузка составляет также 100%. Учитывая высокий спрос на Доминикану, туроператоры надеются на скорое расширение авиасообщения между двумя странами", — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, разрешенные оперштабом три рейса в неделю не сравнимы с объемами до 2020 года, когда Доминикана принимала до двадцати рейсов из России еженедельно.

Сейчас на направлении работает туроператор Anex Tour, который загружает борта AZUR air в Ла-Роману из Москвы вместе с туроператором "Интурист". Цены на туры с перелетом стартуют от 144 тыс. рублей на двоих по системе "все включено".

"Планирует продавать туры в Доминикану и "Пегас Туристик", однако рейсы туроператора в Пунта-Кану и Саману пока находятся в процессе согласования", — рассказала эксперт.

По данным представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России и СНГ, за три месяца 2020 года Доминикана приняла около 70 тыс. россиян. После начала пандемии в Доминикане побывало около 3 тыс. российских туристов. Они прилетали сюда стыковочными рейсами через Стамбул и Париж.

Для посещения Доминиканы и выезда из нее российским туристам потребуется заполнить анкету E-Ticket. После заполнения всех данных пассажир получает QR-код, который сканируется при въезде и выезде из страны. Заявление на оформление электронной анкеты, а также инструкция по его заполнению, доступны на русском языке.

Справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для путешествия в Доминикану не требуется. По прибытии туристам измеряют температуру и проводят выборочное тестирование на COVID-19. Тем, у кого есть сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса не позднее чем за три недели до поездки, а также тем, у кого есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Доминикану, не требуется проходить выборочное тестирование.

Оперштаб РФ по борьбе с распространением коронавируса разрешил возобновить регулярное авиасообщение с Доминиканой с 9 августа с общей частотой 3 рейса в неделю – по одному в Ла-Роману, Пунта Кану и Пуэрто-Плату. Согласно решению Росавиации, все они были отданы авиакомпании AZUR air.