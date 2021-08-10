"Федоскинская фабрика миниатюрной живописи стала победителем на Десятом межрегиональном творческом фестивале славянского искусства "Русское поле". Рекордсменом, занявшим свое место в Книге рекордов Гиннесса, стало самое большое панно в мире из папье-маше размером 180 на 140 см и весом около 30 кг", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что над произведением почти год трудились 28 лучших художников народного промысла.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что рекорд был зафиксирован в ходе X межрегионального творческого фестивале "Русское поле", которое проходило в начале августа в Москве в онлайн формате.

На панно, которое признано самым большим в мире, изображены две скачущие тройки.

Федоскинская миниатюра — вид традиционной русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше, сложившийся в конце XVII века. Первое производство возникло в 1795 году.