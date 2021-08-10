О селях и камнепадах свидетельствуют туристы, досрочно окончившие поход в районе горы Белуха из-за плохих погодных условий, говорится в сообщении.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Алтай при регистрации туристов предупреждают всех о том, что в Усть-Коксинском районе на склонах горы Белуха и в Кош-Агачском районе на Северо-Чуйском хребте сейчас сложилась опасная обстановка из-за проливных ливневых дождей. Туристам стоит воздержаться от походов в эти районы ради сохранения собственной жизни, подчеркивают спасатели.