Полеты по маршруту будут выполняться один раз в неделю (по воскресеньям) на лайнерах A320 в двуклассной компоновке: эконом и бизнес.

По данным перевозчика, рейсы имеют статус "грузопассажирских".

В Венгрию допускаются пассажиры, которые имеют сертификат о полной вакцинации или перенесенном COVID-19. Вернуться в Россию смогут граждане, имеющие основание для въезда согласно постановлению правительства РФ.

"С первой недели сентября авиакомпания планирует открыть еще один рейс в Венгрию: Жуковский-Будапешт-Жуковский. Расписание из подмосковного аэропорта сейчас на стадии формирования", — говорится в сообщении.

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