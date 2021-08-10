"В Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ)", — сказала Петренко во вторник журналистам.

Она отметила, что по подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева".

"Проводятся обыски по местам их жительства", — добавила Петренко.

Она не уточнила, что конкретно вменяется задержанным и на какую сумму.

Такоев покинул пост председателя правительства Северной Осетии летом 2015 года.