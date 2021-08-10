Землю можно использовать как в личных целях, так и для ведения бизнеса. Для предпринимателей предусмотрены различные меры поддержки. В частности, можно воспользоваться программой губернаторского стартапа, получить до 1 млн рублей на приобретение франшизы или оформить до 700 тыс. рублей микрозайма на льготных условиях для начинающих предпринимателей.

"Развитие туризма для нас является приоритетным направлением деятельности. Туристические проекты могут получить субсидию от комитета по туризму на создание инфраструктуры до одного миллиона рублей и на закупку необходимого оборудования до 500 тыс. рублей. Конкурс проводится регулярно, заявки на текущий отбор принимаются до 3 сентября", — приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

Более подробная информация о мерах господдержки размещена на портале "Наш Север" и портале "Мой бизнес".

По данным регионального правительства, программа "Арктический гектар", запущенная 1 августа, за первую неделю собрала более 1 тыс. заявок в Мурманской области. Наибольшей популярностью сейчас пользуется территория Кольского района, которая собрала около 600 заявлений.

Как сообщалось, в первые сутки действия программы "Арктический гектар" заявки в Мурманской области подали около 500 человек.

С 1 августа жители арктических регионов России могут получить в безвозмездное пользование земельные участки площадью до 1 гектара. Программа действует в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в муниципальных районах Архангельской области, республик Карелия и Коми.

Первые полгода "Арктический гектар" будет в приоритетном порядке выдаваться местным жителям, а с 1 февраля 2022 года — всем жителям РФ и участникам программы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Гражданам для выбора участков в режиме онлайн через портал гектарварктике.рф, интегрированный с федеральной информационной системой "НаДальнийВосток.РФ", в указанных регионах доступны 1,1 млн гектаров. Получить землю можно по упрощенной процедуре за месяц вместо полугода.

Ранее на территории Дальнего Востока начала действовать программа "Дальневосточный гектар", по которой землю смогли получить более 94 тыс. человек.