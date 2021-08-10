Инвестпроект будет реализован в рамках режима Свободный порт Владивосток.

Маршруты круизных туров будут предусматривать посещение природных достопримечательностей Дальнего Востока — Камчатки, Курильских и Командорских островов, труднодоступных районов с вулканами и горячими озерами, особо охраняемых природных территорий с высадкой на острова, где нет причалов.

Компания разрабатывает более 20 вариантов круизов с апреля по октябрь длительностью от 4 до 20 дней.

"В подготовке — маршруты на 2022 и 2023 годы. Это — уникальный туристический продукт. Теплоход будет ходить по Дальнему Востоку под российским флагом. Судов такого класса — комфортабельных круизных теплоходов — на Дальнем Востоке нет. Есть похожие услуги, дающие схожие впечатления и комфорт. Это путешествия на теплоходе по сибирским рекам Енисею и Лене. Но морского теплохода нет", — сказал гендиректор ООО "Круизный флот "Русич" Антон Нешатаев, слова которого приводятся в сообщении.

Судно будет оснащен экспедиционным оборудованием, и туристы смогут высаживаться на берега без причалов с помощью лодок-зодиаков. В настоящее время теплоход находится в территориальных водах Чили.

"Теплоход — в хорошем состоянии и готов к эксплуатации, полностью соответствует международным стандартам. Судно придёт в Россию после завершения сделки, которая ведется в настоящее время. Планируем начать навигацию в мае 2022 года. Продажи откроем в октябре 2021 года", — сказал Нешатаев.

В сообщении отмечается, что статус резидента свободного порта Владивосток дает возможность компании получить кредит под сниженный процент на приобретение судна в рамках постановления правительства РФ N1818.

Программу, по которой при выдаче льготных кредитных средств резидентам территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток аккредитованные банки основную часть процентов по кредиту получают за счет субсидии из федерального бюджета, разработало и реализует Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

На сайте компании "Круизный флот "Русич" говорится, что она входит в группу компаний "Экспресс-Тур", которая является собственником теплоходов "Родная Русь" и "Русь Великая", которые, в том числе, обслуживают туристов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Круизный флот "Русич" зарегистрировано в апреле 2021 года во Владивостоке. Владельцами компании на паритетных началах являются Антон и Александр Нешатаевы.

Еще одно ООО с названием "Круизный флот "Русич" зарегистрировано в Москве. Эта компания, принадлежащее гендиректору Татьяне Нешатаевой, входит в группу компаний "Экспресс-Тур", которая является собственником теплоходов "Родная Русь" и "Русь Великая".