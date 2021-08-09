По его данным, жители Джакарты, прошедшие вакцинацию, теперь могут ходить за покупками и в церкви. Нововведение касается и жителей городов Бандунг, Сурабая и Семаранг. При этом, как сообщил координационный министр по морским делам и инвестициям Лухут Панджайтан, который контролирует ответ страны на пандемию COVID-19, заполненность торговых центров и мест поклонения не должна превышать 25%.

Как отмечается, существующие ограничения на островах Ява и Бали будут действовать до 16 августа, а меры на других островах — до 23 августа. При этом Панджайтан подчеркнул, что маски, скорее всего, придется носить еще несколько лет.

Bloomberg указывает, что ослабление ограничений является частью более широких шагов со стороны правительства, которое готовит планы по возобновлению работы различных секторов экономики, в том числе торговли, туризма, а также образования.