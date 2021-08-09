«Туроператоры подтверждают, что летний сезон 2021 года стал самым успешным за последние семь лет. Однако его ход был неравномерным. На момент закрытых границ спрос на Крым был колоссальный. После открытия границ, в частности, Турции, наблюдался спад. Затем ситуация выровнялась, но всплеска продаж туров уже не было. Сейчас темпы бронирования Крыма совпадают с августом прошлого года. Туристы бронируют, в основном, отдых в августе и сентябре», — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, причин для этого несколько – это как открытие Турции, так и нарастание напряжения внутри страны, связанного с вакцинацией, введением QR-кодов, далее наводнение.

«Продажи Крыма на бархатный сезон зависят от того, будут ли введены более строгие антиковидные ограничения, чем действующие сейчас, а также от погоды. В прежние годы хорошая погода активно стимулировала короткие продажи», — сказала эксперт.

По словам туроператоров, часть туристов в августе выбрала Крым в качестве альтернативы Краснодарскому краю, где с 1 августа введены жесткие требования к заселению туристов в отели.

«Но, по данным участников рынка, таких относительно немного: после открытия Турции туристов перестали устраивать цены на Крым. В течение сезона цены на размещение в Крыму постоянно росли. В настоящее время загрузка отелей Крыма стопроцентная, и снижать цены отельеры не видят смысла, поэтому на августовские заезды может быть только повышение. По сравнению с сезоном 2020 года, цены выросли минимум на 15-20% в зависимости от гостиницы», — пояснила Ломидзе.

По данным министерства курортов и туризма Крыма, за 7 месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5,67 млн туристов, это на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года. При этом только за два летних месяца в республике отдохнули свыше 3 млн туристов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 13% больше, чем в 2019 году.