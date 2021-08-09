«Дикий» пляж с немалым количеством туристов в последнее время можно наблюдать со стороны дачи Сталина. Как говорят спасатели, дно озера Рица мало обследовано, у него сложный рельеф, температура воды – невысокая, к тому же из-за впадающей в озеро реки Лашыпсы в нем образуются сильные подводные течения. Все это в разы увеличивает риски несчастных случаев на воде», — говорится в сообщении.

МЧС Абхазии напоминает, что купание в озере Рица категорически запрещено.

Горное озеро Рица – самое крупное озеро в Абхазии, его длина составляет 2,5 км, ширина до 850 м, средняя глубина – 63 м. Расположено в Гудаутском районе на высоте около 950 метров над уровнем моря. Одно из самых популярных у туристов мест отдыха в Абхазии.