"С 2021 года на пяти рыболовных участках, сформированных в прибрежной зоне Баренцева моря, будет осуществляться организация любительского рыболовства с выдачей путевок на добычу камчатского краба и других водных биоресурсов", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ольги Кузнецовой.

Рыболовные участки предоставлены четырем компаниям: "Валла-Тунтури", "Серебро Поноя+", "Аврора Тур" и "Мурмансктурист". Суммарная квота на вылов составила 100 тонн.

Минимальная стоимость путевки на вылов камчатского краба составит 800-1000 руб. за один экземпляр камчатского краба, а для льготных категорий граждан — от 400 рублей.

Сезон "крабового сафари" продлится до 31 декабря.

На туристическом портале Мурманской области и портале "Наш Север" размещена дополнительная информация о любительском лове камчатского краба. В частности, из памятки можно узнать, как различать самку и самца камчатского краба, чтобы не нарушить запрет на вылов самки.

В январе 2020 года губернатор Андрей Чибис отмечал, что любительский лов камчатского краба в Мурманской области имеет значение для местных жителей и туристов, а также позволит привлечь инвестиции в инфраструктуру для туризма.

В Мурманской области длительное время шли дискуссии о необходимости разрешения любительского лова камчатского краба.

В частности, депутаты Островного (труднодоступное ЗАТО, не имеющее сухопутного сообщения с Мурманском) просили разрешить местным жителям такой вид промысла, так как краб — источник белка, витаминов и полезных микроэлементов, а продукты питания привозятся в ЗАТО только теплоходом.

При этом большая часть продуктов — "в замороженном или консервированном виде, их стоимость на 30-40% превышает стоимость аналогичных продуктов в Мурманске", говорилось в обращении депутатов ЗАТО в Мурманскую областную думу в феврале 2017 года.

Одним из аргументов сторонников промысла камчатского краба является опыт Норвегии, где на разных условиях вылов разрешен промышленникам, жителям прибрежных поселений и туристам.