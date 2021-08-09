"Проект, получивший грантовую поддержку конкурса Русского географического общества 2020 года, предусматривает создание молодежного отряда из числа школьников и студентов, с которыми будет проведен курс теоретических и практических занятий", — сказал сотрудник министерства.

В частности, планируется работа с туристским снаряжением, занятия по основам скалолазания, оказанию первой доврачебной помощи при различных травмах. Основной упор программы будет сделан на практические занятия, включающие выезды в горные районы Центрального Кавказа, где участники будут ходить в походы к ледникам, водопадам и горным вершинам.

"По итогам проекта ребята получат знания и навыки по туризму, краеведению, узнают много нового и интересного о географии, истории и достопримечательностях родного края", — отметил собеседник агентства.