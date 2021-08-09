Эти условия распространяются на все регулярные российские рейсы авиакомпании, в том числе и на трансферные, с вылетами в период с 1 сентября 2021 года по 25 апреля 2022 года.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика, авиакомпания объявляла аналогичную акцию во время пандемии в 2020 году.

Из-за пандемии коронавируса авиация оказалась одной из наиболее пострадавших отраслей. Для привлечения пассажиров перевозчики стали предлагать более выгодные тарифные условия.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.