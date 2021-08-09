Так, в Макарьево и в Городец на этой неделе в будни можно съездить во вторник, в среду и в четверг днем. По вечерам в 18.05 "Валдай" стартует до Шуховской башни, которую можно будет посмотреть с воды. Также во второй половине дня предусмотрены прогулочные рейсы вдоль Нижнего Новгорода.

В течение августа, в случае увеличения туристического потока, количество рейсов планируется увеличить.

"Нижегородцы и гости города пишут нам, что сталкиваются с ситуацией, когда хотели бы прокатиться на "Валдае", но билетов уже нет. Поэтому в будние дни мы добавили рейсы по самым востребованным туристическим направлениям", — отметили в компании.

СПК "Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) предназначено для перевозки пассажиров на реках в светлое время суток. "Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж — два человека. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки.

Для работы по организации скоростных пассажирских регулярных перевозок на СПК "Валдай-45Р" в Нижегородской области ООО "Волготранс" (Самара) в 2019 году создало компанию ООО "Водолет" (Нижний Новгород).

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в феврале 2021 года АО "Корпорация развития Нижегородской области" стало владельцем 99% долей ООО "Водолет", Казенное предприятие Нижегородской области "Нижтехинвентаризация — БТИ Нижегородской области" — 1%.

В правительстве региона "Интерфаксу" в начале марта сообщали, что по инициативе ООО "Волготранс" принято решение о передаче долей в региональную собственность. ООО "Водолет" будет работать в навигацию 2021 года как компания правительства Нижегородской области.