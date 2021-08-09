«На сегодняшний день в Турции остаются две семьи пострадавших. К ним вылетели родственники, которые размещены в отелях за счет компании. Одна пациентка из реанимации переведена в стационар и готовится к выписке. Ожидается, что вместе с родственниками она сможет вылететь домой на этой неделе», — рассказали в «Интуристе».

Там отметили, что пятилетний ребенок по-прежнему находится в тяжелом состоянии, перевезти его в Россию пока невозможно.

«Ежедневно турецкая сторона и центр катастроф им. Бурденко проводят консилиумы и переводе пациента в Россию и перевозкой бортом МЧС, но пока что состояние пациента не позволяет сделать такую перевозку», — пояснили в пресс-службе.

В компании добавили, что родственники пострадавших размещены в отеле Asteria Kremlin Palace 5*, в течение дня им несколько раз в день организовывается трансфер в клинику.

2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья произошло ДТП с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов для вылета вечерним рейсом в Самару. В результате телесные повреждения различной степени тяжести получили 19 жителей Самарской области, еще трое скончались, в том числе несовершеннолетний.

Находившиеся в автобусе россияне путешествовали по линии туроператора «Интурист». Все медицинские расходы пострадавших туристов, а также иные расходы, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, будут покрыты за счет страховой компании и туроператора. Также страховая компания и туроператор полностью обеспечат репатриацию погибших.