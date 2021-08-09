В этом году он посвящен 126-й годовщине со дня рождения поэта. Участие в фестивале примут художники из Рязанской области, а также соседних регионов.

"В течение дня на живописном берегу Оки художники будут работать над своими полотнами. По итогам фестивальной программы на территории Государственного музея-заповедника С.А. Есенина состоится выставка творческих работ и награждение победителей", — отмечает пресс-служба.

Гостей художественного праздника ждут мастер-классы по лепке и росписи глиняной игрушки, народные игры, а также концерт песенно-инструментального ансамбля "Радуница" под руководством Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.

Межрегиональный фестиваль современного изобразительного искусства "Мой край, задумчивый и нежный..." проводится с 1999 года. Его организаторы — министерство культуры и туризма Рязанской области, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера.