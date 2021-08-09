"У нас была встреча с представителями российских властей. И, как нам сказали, в ближайшее время должно быть новое постановление или новый протокол конкретно для концертной отрасли. Разговор идет о том, что все-таки подтвердят проведение концертов COVID-free", — сказал источник "Интерфакса" в концертной индустрии.

В рамках мероприятий в формате COVID-free предполагается, что на них смогут попасть зрители, у которых есть сертификат о прохождении вакцинации, справка о получении отрицательного ПЦР-теста или документ о том, что зритель переболел коронавирусом и с даты выздоровления прошло не более шести месяцев.

Источник отметил, что при таком режиме можно будет обеспечить 100% заполняемость концертных залов. "Но пока мы ждем (...) Этим занимаются, документ прорабатывается", — добавил собеседник агентства.

Источник "Интерфакса" во властных структурах подтвердил, что вопрос о проведении COVID-free концертов прорабатывается. Собеседник агентства подчеркнул, что санитарные требования будут касаться всех участников, вплоть до сотрудников охраны. "Впоследствии формат COVID-free может быть распространен на другие мероприятия — спортивные, общественные и так далее", — отметил источник.

В начале июля Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть постановление о проведении массовых мероприятий и включить в него пункты о проведении концертов и фестивалей в формате COVID-free, а также о проведении концертов на открытом воздухе, в ночных клубах и в фан-зонах с учётом новых ограничений. Как сообщили "Интерфаксу" в ассоциации, в настоящий момент ответ от ведомства они не получили.

Ранее глава Роспотребнадзора подписала постановление, по которому региональные власти должны принимать решения о возможности проведения массовых мероприятий с учетом коэффициента распространения COVID-19, темпа прироста заболеваемости за неделю и охвата тестирования населения методом ПЦР.