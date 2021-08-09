«Визовый центр Венгрии осуществляет прием документов по ограниченным целям поездки. Заявления на туризм не принимаются», — сообщает автоответчик в колл-центре визового центра VFS Global.

Как пояснили порталу «Интерфакс-Туризм» в Генконсульстве Венгрии в РФ, свободных окон для подачи заявлений на визу в августе уже нет, все занято. Возможна запись на сентябрь, но когда именно можно будет подать заявление, необходимо уточнять в визовом центре.

С 27 июля 2021 года правительство Венгрии разрешило въезд на территорию страны гражданам России, у которых имеется сертификат о вакцинации против коронавируса. Россияне могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений (без прохождения карантина и ПЦР-тестов), при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации любым российским препаратом.

Туристам без прививки потребуется ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Также придется пройти десятидневный карантин, который можно завершить досрочно, если тесты, сделанные во время самоизоляции, будут отрицательными.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня. Рейсы по маршруту Москва – Будапешт выполняют «Аэрофлот» и Wizz Air.