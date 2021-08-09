"По прогнозам метеорологов в течение суток 10, 11 и 12 августа на территории Сочи пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 м/с", — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

На реках возможен подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

"Также в течение суток 10, 11 и 12 августа прогнозируется опасность формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое", — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.

При возникновении происшествий необходимо звонить по номерам 101, 112.