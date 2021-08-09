"Уже произведен осмотр вагона-ресторана, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей вагонов и вагона-ресторана, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные. Кроме того, произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски прошли в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствие признало детей потерпевшими.

Ранее заместитель губернатора Заполярья Юрий Фомин сообщил о госпитализации 44 детей из Мурманской области, которые ехали в составе организованной группы на оздоровительный отдых.

Как сообщалось, днем 6 августа с поезда Мурманск — Адлер были сняты и госпитализированы 19 детей и двое сопровождающих. Всего на поезде следовали две организованные группы — 246 детей и 24 сопровождающих из Карелии и Мурманской области. К вечеру 7 августа число госпитализированных возросло до 56 человек, в понедельник 9 августа эта цифра достигла 90.

По данным оперштаба в Краснодарском крае, дети госпитализированы в Туапсинскую центральную районную больницу N1, в Апшеронскую и Белореченскую больницы.

В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной недомогания детей стал норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция).