"В нем будут представлены фотографии, видеоматериалы, исторические документы и предметы, 3D-модели разрушенных объектов", — говорится в сообщении.

В основе экспозиции музея пять объектов — усадьбы Мусиных-Пушкиных Иловна и Борисоглеб, села Ветрино и Леонтьевское, Югская Дорофеева пустынь.

Для создания экспозиции в 2016 году дайверы изучали дно водохранилища на территории бывшего Мологского края, проводили фото- и видеосъемку найденных объектов, наносили их на карту.

Точную дату открытия музея в правительстве не сообщили.

Молога — богатый купеческий город, в котором к началу ХХ века проживало 5 тыс. человек, действовало шесть церквей, девять учебных заведений, работало несколько фабрик и заводов.

Город затопили в 1941 году во время строительства Рыбинского водохранилища.