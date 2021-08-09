"На сегодня 70 детей из группы, направлявшейся поездом Мурманск — Адлер в Туапсинский район для дальнейшего отдыха в детских здравницах, и заболевших в пути, госпитализированы в городе Туапсе и проходят лечение в инфекционном отделении больницы N1", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех госпитализированных детей состояние удовлетворительное, предварительный диагноз — острый гастроэнтерит и острый энтерит.

Всего, по уточненным данным, в поезде ехали две группы из Карелии и Мурманской области , всего — 245 детей и сопровождавшие их взрослые. В туапсинские лагеря они должны были попасть 7 августа.

В пути следования 20 детей были сняты с поезда и помещены с признаками отравления в медучреждения городов Белореченска и Апшеронска.

Таким образом, общее количество госпитализированных детей достигло 90 человек.

По информации пресс-службы, несовершеннолетние без признаков болезни доставлены в здравницы "Юбилейная" , "Морская волна"" и "Морская звезда" в районе Туапсе в Краснодарском крае.

"В лагерях дети и сопровождающие изолированы, размещены в отдельных корпусах и находятся под наблюдением", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ситуацию контролирует Роспотребнадзор. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.