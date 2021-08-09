Ввод нового аэровокзального комплекса запланирован на лето 2023 года. Его пропускная способность составит до 400 пассажиров в час (более 1 млн пассажиров в год).

Как отметил генеральный директор аэропорта "Мурманск" Руслан Степанец, преференции в виде нулевых налогов на имущество, землю, прибыль на пять лет, а также субсидирование на 75% страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС в течение десяти лет "позволят качественно оптимизировать транспортную деятельность, развивать техническое оснащение аэропорта, создавать новые рабочие места, что будет положительно влиять на повышение интереса к северному туризму".

"Строительство нового современного терминала в аэропорту Мурманска — важный проект для наших жителей и гостей региона. Кроме повышения комфорта и увеличения пассажиропотока, это инвестиции почти в 2 млрд рублей и создание более 200 рабочих мест", — приведены в сообщении слова губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

По данным регионального ведомства, аэропорт "Мурманск" стал 64-м резидентом Арктической зоны РФ в Мурманской области.

Ранее совет директоров ПАО "Аэропорт "Мурманск" согласовал решение о заключении соглашения об осуществлении инвестдеятельности в Арктической зоне РФ.

С учетом дополнительных соглашений объем инвестиций составит 2,7 млрд рублей, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Пассажиропоток аэропорта "Мурманск" в I полугодии 2021 года составил 617,3 тыс. человек. По итогам 2020 года аэропорт обслужил 899,9 тыс. человек, снизив пассажиропоток на 12,6% по сравнению с 2019 годом.

Регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", Red Wings, Smartavia, S7.