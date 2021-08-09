«В управлении по туризму Таиланда (ТАТ) считают, что в этом году туризм королевства будет на рекордно низком уровне: число международных прибытий по итогам года может составить всего лишь миллион человек, если ситуация с коронавирусом ухудшится и потребует ввести очередной локдаун», — пишет издание.

Как отмечает The Bangkok Post, несмотря на открытие для вакцинированных туристов Пхукета и еще нескольких островов, 1 млн иностранных гостей – это наиболее вероятный исход, и это на 82% меньше, чем в прошлом году, когда страна успела принять много иностранных туристов за два месяца до начала пандемии коронавируса.

По состоянию на начало августа, Пхукет посетили 15,2 тыс. иностранных туристов с 1 июля. По данным ТАТ, за этот период доходы туризма выросли на $24,5 млн. С июля по сентябрь путешественники забронировали более 317 тыс. ночей.

По словам главы ТАТ Ютасака Супасорна, несмотря на то, что власти королевства все еще надеются принять в этом году 3 млн иностранных туристов, есть вероятность, что приедет лишь треть от этого числа, а доходы отрасли по итогам года составят $2,5 млрд, это на 74% меньше, чем в 2020 году.

Как сообщает газета, внутренний туризм Таиланда тоже регрессирует. «До пандемии тайские путешественники совершали в среднем 10 млн поездок в месяц, но за первые пять месяцев 2021 года было совершено только 23,6 млн поездок», — сказал Супасорн.

Согласно прогнозу TAT, общий доход от туризма в 2021 году может упасть на 23%, до $18,7 млрд.

В Ассоциации тайских туристических агентств считают, что открытие Пхукета положительно отразится на турпотоке в Таиланд из США, стран Европы и Ближнего Востока. При этом большинство их путешественников – это индивидуальные туристы, а вот тургруппы могут вернуться в страну не раньше следующего года.

Что касается российских туристов, то, как сообщает газета The Thaiger, турбизнес Таиланда призывает власти как можно быстрее признать вакцину «Спутник V», чтобы уже в октябре на Пхукете принять первых туристов из РФ.

Провинция Пхукет с 1 июля полностью открыта для иностранных граждан, привитых от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Российские вакцины против COVID-19 «Спутник V» и другие в Таиланде пока не сертифицированы. Посетить остров можно спустя месяц после полной вакцинации, предоставив сертификат и справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до рейса.

Позже принимать туристов начали острова Самуи, Пханган и Тау в Сиамском заливе. Вакцинированные туристы могут приезжать на Самуи, но они должны оставаться на острове как минимум неделю. Однако выходить из отеля они могут только на четвертый день после приезда. У туристов, приезжающих на Пханган и Тау, попросят отрицательный ПЦР-тест после первой недели пребывания на островах.