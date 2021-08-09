"Обращает на себя внимание ситуация с автовокзалами. (...) Комплексно берёмся за автовокзалы. (Начинается — ИФ) большая программа реновации автовокзалов. До 1 сентября будут обновлены 14 из них", — сказал Воробьев в ходе совещания с министрами и главами муниципалитетов в понедельник.

Губернатор уточнил, что, в том числе, будут отремонтированы автовокзалы в Солнечногорске, Клину, Ногинске, Чехове, Домодедово, Раменском. "Обращаю внимание министра транспорта и дорожной инфраструктуры — ИФ) и глав о том, что необходимо проинформировать людей о том, что конкретно мы хотим поменять, какие изменения будут проведены в каждом городе", — отметил Воробьев.