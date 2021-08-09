Отмечается, что рейсы на воздушном судне Q400 будут выполняться ежедневно. Время в полете составит три часа. Стоимость авиабилета Хабаровск — Якутск составляет от 5,6 тыс. рублей (в одну сторону).

Парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 20 самолетов: девять среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолета DHC-6. "Аврора", помимо внутренних направлений, на регулярной основе выполняет полеты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Токио. Российская маршрутная сеть включает города Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Якутск, Читу, Улан-Удэ, Николаевск-на-Амуре.

Как сообщалось, создание единой дальневосточной компании планируется завершить до сентября текущего года.

Такое решение было принято в июне на совещании, которое провел первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов с участием вице-премьера Юрия Трутнева, главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и гендиректора действующей авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика.

Тогда же были даны поручения о субсидировании авиаперевозок по социально значимым маршрутам ДФО. Объединенный перевозчик будет перевозить порядка 2 млн человек в год, в том числе на местных маршрутах — не менее 283 тыс. человек, на региональных и межрегиональных — не менее 1,7 млн человек.

В капитал единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), еще 10 регионов Дальневосточного федерального округа в равных долях (по 5%) и РФ ("золотая акция"). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской "Авроре".

Минтранс совместно с Минвостокразвития и регионами Дальнего Востока определил маршрутную сеть перевозчика. К 2025 году планируется выполнять перевозки по 535 маршрутам, в том числе по 66 межрегиональным и 469 местным.