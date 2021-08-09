Теперь гражданам при заселении не надо предъявлять QR-код, сертификат о прививке от коронавируса, отрицательный тест ПЦР или справку о перенесённом ранее COVID-19.

При этом гостиницы обязаны соблюдать все установленные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что владимирские гостиницы с 15 июля будут принимать гостей только с прививкой или отрицательным ПЦР-тестом.

По состоянию на 8 августа 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 44 тыс. 886 случаев коронавируса, 41,5 тыс. человек выздоровели, 1,5 тыс. — скончались.