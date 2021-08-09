"В субботу днем от сотрудника Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в районе маршрута 8А "Урочище Медвежьи ворота — Бзерпинский карниз — Лагерь Холодный" Кавказского природного биосферного заповедника пропал турист из Челябинской области", — сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) в понедельник.

По словам отца пропавшего, его сын приобрел билеты на проход по заповеднику в период с 31 июля по 3 августа, 2 августа вышел на маршрут, однако в установленный день на связь не вышел, в гостиницу не вернулся.

"Спасатели обследовали район ледника Холодный, вдоль русла реки Холодная, лагерь холодный, склон Бзерпи, озеро Большое, озеро Малое, склоны гор Минометная и Сахарная Псеашхо. В районе Бзерпинского карниза была обнаружена палатка с вещами, отец пропавшего подтвердил, что они принадлежат его сыну", — сообщают поисковики.

На данный момент потерявшийся 30-летний турист не обнаружен. Его ищут более 20 специалистов ЮРПСО, сотрудники "Кубань-спас", Южного конно-кинологического центра МЧС России, вертолетчики Южного авиационно-спасательного центра МЧС России.